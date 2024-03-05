الثلاثاء 05 مارس 2024
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حوادث

استعلام مخالفات نيابة المرور عبر الموقع الرسمي

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

استعلام مخالفات نيابة المرور.. شهدت محركات البحص خلال الساعات القليلة الماضية عمليات بحث متزايدة حول كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الانترنت باستخدام شبكة المعلومات الدولية جوجل لمعرفة قيمة المخالفات الموجودة عليهم سواء للمركبات او الدراجات النارية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور

وخلال التقرير التالي نوضح للقارئ كيفية الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور من خلال طرق سهلة وبسيطة يمكن المواطن بإتباعها لمعرفة قيمة المخالفات علي السيارة سواء برقم اللوحة او برقم الرخصة.

تأتي أولى تلك الخطوات من خلال الدخول علي جوجل وكتابة الموقع الرسيمي للنيابة العامة، وذلك من خلال الرابط من هنــــــــا .

وانت في مكانك.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو الرقم القومي

 وعند الضغط على رابط النيابة العامة تظهر الصفحة الرئيسية للموقع التي تحتوي على عدد من الاختيارات التي يقوم المواطن بإختيار الخدمة المطلوبة والتي تتنوع مابين خدمات وثائق الاحوال الشخصية وخدمات نيابة الاسرة وخدمات النيابات الجنائية وخدمات المرور.

تاتي الخطوة الثانية للاستعلام عن مخالفات نيابة المرور بالضغط علي ايقونة خدمات نيابة المرور  بالموقع تظهر بعد ذلك صفحة خدمات المرور والتي تمكن المواطن من الاستعلان عن المخالفات المسجلة على رخص التيسير بأنواعها المختلفة ورخص القيادة.

وتظهر في الصفحة عدد من الخدمات الخاصة بالمرور من بينها التصالح الفوري والدفع والتظلمات وخدمة متابعة الطلبات وخدمة الاستعلام عن مخالفات المرور.

الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور برقم الرخصة

تاتي الخطوة الأهم من خلال قيام المواطن بالضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور، وتظهر علي الصفحة مخالفات رخص المركبات ومخالفات رخص القيادة، وعند الضغط علي مخالفات رخص المركبات يتطلب الموقع ادخال رقم الرخصة حروف وأرقام أو أرقام فقد والضغط علي ايقونة إجمالي المخالفات أو بحث جديد.

الاستعلام عن مخالفات الرخصة 

كما يمكن للمواطن الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة بالضغط على الايقونة الخاصة بذلك وادخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص وبعد ذلك تظهر اجمالي المخالفات المطلوبة.

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