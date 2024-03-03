النيابة تصدر تحذير شديد اللهجة في واقعة "طالبة العريش"

نوهت النيابة العامة في البيان الذي أصدرته منذ قليل بِشأن واقعة وفاة نيرة طالبة جامعة العريش، أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق.

كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة”

كانت قد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة وفاة نيرة الزغبى طالبة جامعة العريش.