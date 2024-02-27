وانت في مكانك.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة.. يهتم المواطنون كثيرًا بكيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة أون لاين دون الحاجة للذهاب إلى وحدة المرور التابع لها.

وتتيح النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، عبر خدمات المرور الإلكتروني وبالمجان لجميع المواطنين، بهدف التسهيل على المواطنين الراغبين في الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 داخل المحافظات.

ويمكن موقع وزارة الداخلية المواطن من الاطلاع على مخالفات المرور برقم السيارة عبر الخطوات التالية:

-أدخل على موقع النيابة العامة عبر اللينك

-اختر مربع الاستعلامات.

-ادخل أرقام رخصة القيادة الخاصة بك ورقم السيارة.

-اضغط على مربع إجمالي المخالفات، وتظهر لك بعدها إجمالي مخالفات المرور برقم السيارة 2024.

دفع مخالفات المرور أون لاين:

ويمكن للمواطن دفع مخالفات المرورعبر الموقع الإلكتروني، أو من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري حيث يقوم بتسجيل تفاصيل البطاقة الائتمانية وستظهر لك خانة بمبلغ الدفع.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

ويمكن لسائقي المركبات الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الرقم القومي، وتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المرور الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي:

1. ادخل على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المرور الإلكتروني.

2. اضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

3- قم بالضغط على كلمة استمرار.

4- اختر ما بين إدخال رقم الرخصة أو إدخال الحروف الموجودة على اللوحة.

5- في حال اختيارك لرقم الرخصة يتعين عليك اختيار المحافظة.

6- ستظهر لك قيمة المخالفات المرورية التي عليك دفعها.

ويتيح الموقع الخاص بوزارة الداخلية للمواطن الخدمات التالية:

1. دفع مخالفات المرور أونلاين.

2. التظلم على مخالفات المرور برقم السيارة.

3. يسهل إصدار شهادة مخالفات المرور.

دفع مخالفات المرور برقم السيارة

انقر على صفحة النيابة العامة للمرور عبر اللينك

-ادخل اسم مالك السيارة رباعي، لـ الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها.

- ادخل اسم قسم المرور التابع له صاحب السيارة.

-قم بكتابة رقم وحروف السيارة.

- اضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

ويمكن للمواطن دفع مخالفات المرورعبر الموقع الإلكتروني، أو من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري حيث يقوم بتسجيل تفاصيل البطاقة الائتمانية وستظهر لك خانة بمبلغ الدفع.