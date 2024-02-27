إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة فى تصادم 3 سيارات أعلى محور الضبعة

أصيب مستشار بالهيئة العامة لقضايا الدولة بطنطا، وبصحبته ربة منزل، في حادث تصادم مروع على محور الضبعة أسفر عن إصابتهما بسحجات وكدمات متفرقة في أجسادهما.

تلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا ب وقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث للوقوف على الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بعد التحقيقات الأولية، تبين أن الحادث نتج عن انفجار الإطار الأمامي لسيارة المستشار أثناء السير، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة واصطدامه بثلاث سيارات أخرى، ونتيجة للتصادم، تضررت السيارات وأصيب المستشار وربة منزل بجروح متفاوتة.

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الحادث لتحديد المسئوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.