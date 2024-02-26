الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز

حوادث

تحقيقات موسعة مع خفير تعدى بالضرب على زوجته في أبو النمرس

حبس
حبس

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم، تحقيقات موسعة في واقعة ضرب خفير زوجته التي تعاني من مرض القلب حتى الموت بسبب عدم تحضيرها وجبة الغداء داخل منزلهما بمنطقة شبرامنت، في أبو النمرس.
تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى باستقبال ربة منزل تدعي «أمل» في العقد الرابع من عمرها، بها آثار كدمات، ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها ومقيمة بمنطقة شبرامنت.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها يدعي "جابر" خفير بمبني تحت الإنشاء، وأنه دائم التعدي عليها وفي يوم الواقعة قام بالتعدي عليها بالضرب لتأخرها في تجهيز وجبة الغداء ولكونها مريضة قلب لفظت أنفاسها خلال وصلة الضرب المبرح.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أبو النمرس منطقة شبرامنت تحقيقات موسعة النيابة العامة بالجيزة الجيزة

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