الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالزيت في منشأة القناطر

انقلبت سيارة نقل
انقلبت سيارة نقل

انقلبت سيارة نقل مقطورة محملة بالزيت أعلى طلعة الإقليمي بنطاق قرية بني سلامة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالزيت أعلي طلعة الإقليمي بنطاق قرية بني سلامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالتنسيق مع رجال الحي والمرور تم التعامل مع البلاغ وتيسير حركة المارة بالطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجيزة قرية بني سلامة طلعة الإقليمي ب سيارة نقل مقطورة الطريق العام منشأة القناطر

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