الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ننشر صور ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر

حادث غرق معدية منشأة
حادث غرق معدية منشأة القناطر

حصل "الدستور" على صور عدد من ضحايا غرق معدية منشأة القناطر، الذين تبين أنهم من قرية ميت الديبة بمحافظة كفر الشيخ. 

 

وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، إلى أن مركب الصيد الغارق بمدينة منشأة القناطر والمنتشر تحت عنوان "معدية منشاة القناطر" غير مرخص ويستخدمه مالكه لنقل العمال إلى الناحية الأخرى من النهر للتوجه إلى عملهم في مشروع تحت الإنشاء. 

 

ورجحت التحريات، أن تكون الحمولة الزائدة للمركب سبب غرقه خاصة أنه مركب صيد صغير الحجم لا يسع أكثر من 5 أفراد وكان يقل 14 عاملا ما أدى لثقل الحمولة وابتلاع مياه النيل له. 

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجآت في حادث غرق معدية منشأة القناطر التي كانت تقل عمالا في شركة مقاولات أثناء اتجاههم لعملهم في مشروع تحت الإنشاء بالقرب من موقع الحادث. 

 

وتبين أن المركب كان يقل 14 عاملا لقي 8 منهم مصرعهم واستخرج الأهالي وقوات الإنقاذ النهري 6 على قيد الحياة، وأضافت التحريات أن الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغير وليس معدية ضخمة ورجحت التحريات أن الحمولة الزائدة وراء غرق المركب. 

 

وأشارت التحريات، إلى نجاة المراكبي بعد قفزه في المياه لقدرته على السباحة عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه، وتحفظت مباحث الجيزة عليه لحين مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة. 

 

استخرج رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة، شخصين مصابين من ضحايا غرق معدية محملة عمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع قرية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، ليرتفع عدد المصابين إلى 4  تم استخراجهم، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقى المفقودين.

 

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أول جثتين من المفقودين في حادث غرق معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة المحافظة وسط تواجد سيارات الإسعاف التى نقلتهم إلى المشرحة، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقى المفقودين. 

 

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14 ضحية والمراكبي على قيد الحياة.. مفاجآت في غرق معدية منشأة القناطر

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تحقيقات موسعة فى حادث غرق معدية منشأة القناطر

 

ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر
غرق معدية منشأة القناطر معدية منشأة القناطر غرق معدية حادث غرق معدية مركب الصيد الغارق

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انتشال جثتين من ضحايا غرق معدية منشأة القناطر

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