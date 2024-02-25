الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انتشال جثتين من ضحايا غرق معدية منشأة القناطر

غرق معدية
غرق معدية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أول جثتين من المفقودين في حادث غرق معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وسط وجود سيارات الإسعاف التي نقلتهم إلى المشرحة، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقي المفقودين.

 

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ نهري وضفادع بشرية لانتشال ضحايا غرق معدية بمنشأة القناطر شمال المحافظة.

 

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ننشر صورًا من موقع حادث غرق "معدية عزبة ربيع" بمنشأة القناطر

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قيادات أمن ومحافظة الجيزة تنتقل لموقع غرق معدية منشأة القناطر

شهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، حادث غرق مروع، حيث غرقت معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة، ودفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة.

 

 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بغرق المعدية، وهرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين أن المعدية كانت تحمل عشرة عمال، وتم انتشال اثنين منهم مصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المفقودين وتكثيف الجهود لإنقاذهم.

 

جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

غرق معدية منشأة القناطر غرق معدية منشأة القناطر قرية نكلا الجيزة

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