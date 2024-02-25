الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ننشر صورًا من موقع حادث غرق "معدية عزبة ربيع" بمنشأة القناطر

موقع حادث غرق معدية
موقع حادث غرق "معدية عزبة ربيع

حصل "الدستور" على صور من موقع حادث غرق معدية "الرياح" في عزبة ربيع بقرية نكلا في مدينة منشأة القناطر، خلال البحث عن 8 مفقودين في المياه بعد انتشال 2 مصابين ونقلهما إلى المستشفى. 

 

قال عدد من شهود العيان، إن المعدية كانت تحمل من 10 لـ11 عاملًا بشركة مقاولات وجميعهم ليسوا من مدينة منشأة القناطر. 

 

وأضافوا أن نهر النيل يفصلهم عن عدة محافظات أخرى خاصة محافظة المنوفية، ويستخدم بعض العاملين تلك المعدية للعبور من الضفة الأخرى لنهر النيل للذهاب إلى أعمالهم. 

 

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ نهري وضفادع بشرية لانتشال ضحايا غرق معدية بمنشأة القناطر شمال المحافظة.

 

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قيادات أمن ومحافظة الجيزة تنتقل لموقع غرق معدية منشأة القناطر

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ضفادع بشرية لانتشال ضحايا حادث غرق معدية تقل عمالًا بمنشأة القناطر

شهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، حادث غرق مروعًا، حيث غرقت معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة، ودفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة.

 

 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين أن المعدية كانت تحمل عشرة عمال، وتم انتشال اثنين منهم مصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المفقودين وتكثيف الجهود لإنقاذهم.

 

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

موقع حادث غرق
موقع حادث غرق "معدية عزبة ربيع
موقع حادث غرق
موقع حادث غرق "معدية عزبة ربيع
موقع حادث غرق
موقع حادث غرق "معدية عزبة ربيع
موقع حادث غرق
موقع حادث غرق "معدية عزبة ربيع
موقع حادث غرق
موقع حادث غرق "معدية عزبة ربيع
موقع حادث غرق
موقع حادث غرق "معدية عزبة ربيع
موقع حادث غرق
موقع حادث غرق "معدية عزبة ربيع
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قيادات أمن ومحافظة الجيزة تنتقل لموقع غرق معدية منشأة القناطر

ضفادع بشرية لانتشال ضحايا حادث غرق معدية تقل عمالًا بمنشأة القناطر

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