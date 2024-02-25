الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحقيقات موسعة فى حادث غرق معدية منشأة القناطر

غرق معدية
غرق معدية

تجري النيابة العامة في شمال الجيزة تحقيقات موسعة في حادث غرق معدية منشأة القناطر، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص واستخراج 4 مصابين، فيما يتم البحث عن باقي العمال. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستعلمت من المستشفى عن حالة المصابين لسماع أقوالهم. 

وقد استخرج رجال الإنقاذ النهري بالجيزة شخصين مصابين من ضحايا غرق معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية منشأة القناطر، شمال محافظة الجيزة، ليرتفع عدد المصابين إلى 4 تم استخراجهم، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقي المفقودين.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أول جثتين من المفقودين في حادث غرق معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، شمال المحافظة، وسط تواجد سيارات الإسعاف التي نقلتهما إلى المشرحة، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقي المفقودين.

 

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ارتفاع ضحايا غرق معدية منشاة القناطر لـ4 وفيات

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شهود عيان يروون تفاصيل غرق معدية منشأة القناطر

وتعالت صرخات النساء من أهالي الضحايا على شاطئ نهر النيل، فمنهن من تم استخراج جثة ذويهن والبعض ما زال يتم البحث عن جثمانهم. 

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ نهري وضفادع بشرية لانتشال ضحايا غرق معدية بمنشأة القناطر شمال المحافظة.

كانت قد شهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة حادث غرق مروعا، حيث غرقت معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع للبحث عن المفقودين وتم تقديم المساعدة اللازمة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين أن المعدية كانت تحمل عشرة عمال، وتم انتشال اثنين منهم مصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المفقودين وتكثيف الجهود لإنقاذهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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