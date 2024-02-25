الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ارتفاع ضحايا غرق معدية منشأة القناطر لـ4 وفيات

غرق معدية
غرق معدية

استخرج رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، جثمان الضحية الرابعة، من حادث غرق معدية بنهر النيل مركز منشأة القناطر مع استمرار البحث عن 3 مفقودين آخرين.

واستخرج رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة، شخصين مصابين، ليرتفع عدد المصابين إلى 4 تم استخراجهم، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقي المفقودين.

أحد شهود العيان أكد أن الحادث وقع في تمام الساعة السابعة صباحًا، مشيرًا إلى أن العمال الذين يقلون المركب يتبعون شركة مقاولات شهيرة، وكانوا في طريقهم للعمل بأحد المشاريع.

وقال الشاهد إن الأهالي أنقذوا 3 عمال ونقلوهم للمستشفى، وانتشلوا 2 من الجثامين، فيما تعمل قوات الإنقاذ على انتشال الآخرين في ظل صعوبة التمشيط لسرعة التيار.

وأوضح عدد من الشهود أن الحادث وقع بسبب عطل مفاجئ في المعدية، والذي تسبب في غرقها بالعمال، "المعدية عطلت والناس غرقت".

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أول جثتين من المفقودين في حادث غرق معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة وسط تواجد سيارات الإسعاف التى نقلتهم إلى المشرحة، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقى المفقودين.

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استخراج مصابين جديدين من ضحايا غرق معدية منشأة القناطر

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مصادر: سرعة التيار تعيق البحث عن ضحايا غرق معدية منشأة القناطر

وتعالت صرخات النساء من أهالي الضحايا على شاطئ نهر النيل، فمنهم من تم استخراج جثة ذويه، والبعض ما زال يتم البحث عن جثمانهم.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ نهري وضفادع بشرية لانتشال ضحايا غرق معدية بمنشأة القناطر شمال المحافظة.

شهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، حادث غرق مروعًا، حيث غرقت معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين أن المعدية كانت تحمل عشرة عمال، وتم انتشال اثنين منهم مصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المفقودين وتكثيف الجهود لإنقاذهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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