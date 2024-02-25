الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصادر: سرعة التيار تعيق البحث عن ضحايا غرق معدية منشأة القناطر

غرق معدية
غرق معدية

كشفت مصادر أمنية من موقع حادث غرق معدية عزبة ربيع بمنشأة القناطر عن أن سرعة التيار في نهر النيل تعوق عمليات البحث عن باقي الضحايا بعد انتشال جثتين.

وأضافت المصادر أن الضفادع البشرية تكافح لمواصلة عمليات البحث بمعاونة شرطة المسطحات المائية للاستمرار في عمليات المسح والتمشيط.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أول جثتين من المفقودين في حادث غرق معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة المحافظة، وسط تواجد سيارات الإسعاف التى نقلتهم إلى المشرحة، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقى المفقودين.

وتعالت صرخات النساء من أهالي الضحايا على شاطئ نهر النيل، فمنهم من تم استخراج جثة ذويه والبعض ما زال يتم البحث عن جثمانهم.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ نهري وضفادع بشرية لانتشال ضحايا غرق معدية بمنشأة القناطر شمال المحافظة.

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انتشال جثتين من ضحايا غرق معدية منشأة القناطر

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ننشر صورًا من موقع حادث غرق "معدية عزبة ربيع" بمنشأة القناطر

وشهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، حادث غرق مروعًا، حيث غرقت معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين أن المعدية كانت تحمل عشرة عمال، وتم انتشال اثنين منهم ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المفقودين وتكثيف الجهود لإنقاذهم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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