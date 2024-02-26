إصابة طفل بكسر فى الجمجمة إثر حادث تصادم قطار بأسوان

أصيب طفل بشكل بالغ، اليوم الإثنين، إثر حادث اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد عند مزلقان كيما فى مدينة أسوان.

تفاصيل حول الحادث

وتلقت الجهات المعنية فى أسوان إخطارًا بوقوع حادث تصادم قطار بطفل عند منطقة كيما أثناء عبوره شريط السكة الحديد، ما أدى إلى إصابته بشكل بالغ، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين بالتحريات الأولية أن الطفل مجهول الهوية ويبلغ من العمر 14 عامًا، وإصابته كسر بقاع الجمجمة، وتم نقله إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.