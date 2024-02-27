الثلاثاء 27 فبراير 2024
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حوادث

إحالة المتهم بقتل نجل عمه في المنيب للمحاكمة الجنائية

متهم
متهم

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بقتل ابن عمه لشكه في سرقة أمواله من شقته بالمنيب، إلى المحاكمة الجنائية، تمهيدًا لتحديد جلسة لمحاكمته.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ع. ح" 31 سنة، سائق توك توك، قتل المجني عليه "س. م" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله إثر خلاف استمر بينهما، وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة بسلاحه الأبيض استقرت بصدره فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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وأضافت التحقيقات، أنه بنشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم يوم الواقعة لسبق خلاف بينهما بسبب شك الأخير في قيام المجني عليه بسرقته، فتطورت تلك المشاجرة فاصطحب المتهم المجني عليه إلى قطعة أرض فضاء بجوار مسكنهما وطعنه طعنة استقرت أسفل منتصف صدر المجني عليه محدثًا ما به من إصابة والتي أودت بحياته.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 20662 لسنة 2023 جنايات الجيزة، قيام المتهم "ع.ح" 31 سنة سائق توكتوك، بقتل المجني عليه "س. م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله علي إثر خلاف إستمر بينهما، وما ان ظفر به حتى سدد له طعنه بسلاحه الأبيض استقرت بصدره فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات.

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