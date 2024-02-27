الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إخماد حريق التهم غرفة كهرباء فى مصنع أدوية بأكتوبر

حريق التهم غرفة
حريق التهم غرفة كهرباء

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل مصنع للأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

 

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية.

 

ودفع اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بعددٍ من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمصانع المجاورة. 

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وتبين بالفحص نشوب الحريق داخل غرفة الكهرباء، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وتمكنوا من السيطرة عليها دون خسائر في الأرواح، وأسفر الحريق عن إصابة عدد من العمال بحالات اختناق وتم إسعافهم في موقع الحادث. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

حريق مصنع أدوية بأكتوبر مصنع أدوية أكتوبر قوات الحماية المدنية مصنع للأدوية

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