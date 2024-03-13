حار نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكرعلى أغلب الأنحاء.



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الغربية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 14

العاصمة الإدارية 28 13

6 أكتوبر 28 13

بنهــــا 27 14

دمنهور 26 17

وادي النطرون 27 16

كفرالشيخ 27 16

المنصورة 26 15

الزقازيق 27 16

شبين الكوم 27 16

طنطا 26 15

دمياط 24 15

بورسعيد 25 15

الإسماعيلية 28 13

السويس 27 14

العريش 27 9

رفح 26 9

رأس سدر 26 14

نخل 25 12

كاترين 21 8

الطور 27 14

طابا 26 16

شرم الشيخ 29 18

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 20 12

السلوم 21 13

سيوة 26 14

رأس غارب 27 17

الغردقة 28 18

سفاجا 28 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 27 19

حلايب 26 20

أبورماد 28 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 28 14

بني سويف 28 14

المنيا 28 12

أسيوط 30 13

سوهاج 31 13

قنا 33 15

الأقصر 35 15

أسوان 36 19

الوادي الجديد 33 13

أبوسمبل 35 20

