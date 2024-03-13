الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حار نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكرعلى أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الغربية.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

تفاصيل حالة طقس ثاني يوم رمضان 2024 وتوقعات الأرصاد حتى نهاية الأسبوع

txt

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقاهرة 27 درجة

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 27 14
العاصمة الإدارية 28 13
6 أكتوبر 28 13
بنهــــا 27 14 
دمنهور 26 17
وادي النطرون 27 16
كفرالشيخ 27 16
المنصورة 26 15 
الزقازيق 27 16 
شبين الكوم 27 16
طنطا 26 15
دمياط 24 15 
بورسعيد 25 15
الإسماعيلية 28 13
السويس 27 14
العريش 27 9
رفح 26 9
رأس سدر 26 14
نخل 25 12 
كاترين 21 8
الطور 27 14
طابا 26 16
شرم الشيخ 29 18
الإسكندرية 23 14
العلمين الجديدة 23 14
مطروح 20 12
السلوم 21 13
سيوة 26 14
رأس غارب 27 17
الغردقة 28 18
سفاجا 28 17
مرسى علم 28 18
شلاتين 27 19
حلايب 26 20
أبورماد 28 18 
رأس حدربة 28 18
الفيوم 28 14
بني سويف 28 14
المنيا 28 12
أسيوط 30 13
سوهاج 31 13
قنا 33 15 
الأقصر 35 15
أسوان 36 19
الوادي الجديد 33 13
أبوسمبل 35 20
 

درجات الحرارة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم

مواد متعلقة

غدًا.. استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة

حقيقة تعديل موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات لجميع المواد

"الأرصاد" تكشف تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء

«الشركات السياحية».. انطلاق عمرة رمضان ولجان للمتابعة بالمنافذ

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى المدن المصرية

معهد الفلك: هزة أرضية بقوة 4.77 ريختر على بعد 520 كيلومترًا شمال رشيد

انطلاق عمرة رمضان غدًا.. واستعدادات خاصة بصالة الموسمية

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الحكم على سيدة وعشيقها في تهمة قتل زوجها بالبدرشين اليوم

مسلسلات رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الثانية من "حق عرب" و"بيت الرفاعى"

المطبخ الخيري بقرية كفور بلشاي يتطوع فيه 100 طباخ ويُخرج 3200 وجبة يوميًا

انطلاق قافلة طبية مجانية بمنطقة علوش شرق محافظة مطروح

الحكم في استئناف الراقصة حورية على حبسها عامين اليوم الأربعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من جنين وتقتحم نابلس ومخيم بلاطة

ارتقاء شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بين بيت لحم والقدس

اليوم 159 من العدوان على غزة.. 201 شهيد وجريح فى 8 مجازر للاحتلال