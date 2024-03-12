غدًا.. استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، الأربعاء، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الأربعاء، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة.