الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقاهرة 27 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة.

ويشهد اليوم، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.



كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة الصغرى 14 والعظمى 27

العاصمة الإدارية الصغرى 13 والعظمى 28

6 أكتوبر الصغرى 13 والعظمى 28

بنها الصغرى 14 والعظمى 27

دمنهور الصغرى 17 والعظمى 26

وادى النطرون الصغرى 16 والعظمى 27

فى كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 27