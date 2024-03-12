الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تفاصيل حالة طقس ثاني يوم رمضان 2024 وتوقعات الأرصاد حتى نهاية الأسبوع

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات الماضية لمعرفة حالة الطقس في ثاني يوم رمضان 2024، تزامنًا مع الارتفاع في درجات الحرارة على كافة انحاء الجمهورية، ونتيجة لذلك يستعرض موقع الدستور كافة التفاصيل عن حالة الطقس في المحافظات خلال السطور التالية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم 2 رمضان 2024

اعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء الموافق ثاني يوم رمضان و12 مارس 2024، طقس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على اغلب الأنحاء. 

كما سادت شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، طقسًا حارًا نهارًا، مائل إلى البرودة ليلًا، كما سادت شبورة مائية على مدينة الإسكندرية صباح اليوم.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء ثاني أيام رمضان حتى نهاية الأسبوع

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثانى أيام شهر رمضان فى مصر

درجات الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري 

العظمي 28 

الصغرى 17 

السواحل الشمالية 

العظمي 25

 الصغرى 14 

جنوب سيناء 

العظمى 29 

الصغرى 18 

شمال الصعيد 

العظمى 29 

الصغرى 13 

توقعات الأرصاد لحالة الطقس يوم الخميس 14 مارس 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسود شبورة مائية على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تسود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. 

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

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