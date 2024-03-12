تفاصيل حالة طقس ثاني يوم رمضان 2024 وتوقعات الأرصاد حتى نهاية الأسبوع

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات الماضية لمعرفة حالة الطقس في ثاني يوم رمضان 2024، تزامنًا مع الارتفاع في درجات الحرارة على كافة انحاء الجمهورية، ونتيجة لذلك يستعرض موقع الدستور كافة التفاصيل عن حالة الطقس في المحافظات خلال السطور التالية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم 2 رمضان 2024

اعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء الموافق ثاني يوم رمضان و12 مارس 2024، طقس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

كما سادت شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، طقسًا حارًا نهارًا، مائل إلى البرودة ليلًا، كما سادت شبورة مائية على مدينة الإسكندرية صباح اليوم.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري

العظمي 28

الصغرى 17

السواحل الشمالية

العظمي 25

الصغرى 14

جنوب سيناء

العظمى 29

الصغرى 18

شمال الصعيد

العظمى 29

الصغرى 13

توقعات الأرصاد لحالة الطقس يوم الخميس 14 مارس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسود شبورة مائية على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تسود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.