الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم الثلاثاء ثاني أيام رمضان حتى نهاية الأسبوع

الطقس
الطقس

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 مارس الثاني من شهر رمضان المبارك استمرار للتقلبات جوية ملحوظة في معظم مناطق الجمهورية، حيث استمرت درجات الحرارة في الارتفاع، مع تأثيرات متباينة على مختلف المناطق، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد طقس حار نهارًا، في حين شهدت السواحل الشمالية الغربية طقسًا مائلًا للحرارة.

حالة الطقس اليوم ثاني أيام رمضان وحتى نهاية الإسبوع الجاري

حالة الطقس ثاني وثالث أيام رمضان 

تسود حالة الطقس اليوم على أغلب المناطق أجواء باردة في المساء وفي الصباح الباكر، كما يتوقع ظهور شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والتي تتواجد بالقرب من المسطحات المائية المؤدية إلى ومن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنصح الأرصاد الجوية السائقين باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصةً على الطرق المتأثرة بالشبورة المائية، وذلك لضمان سلامتهم.

اقرأ أيضا:

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

من المتوقع استمرار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وذلك في المناطق المقابلة للمسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد يوم الخميس الرابع من شهر رمضان كما من المتوقع نشاط رياح على فترات متقطعة في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وتشهد الأجواء يوم الجمعة الخامس من شهر رمضان تكرار تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة مع توقع نشاط رياح على فترات متقطعة في بعض مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال يومي السبت والأحد القادمين تكون هناك فرصًا لهطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق السواحل الشمالية الغربية، ويتوقع أيضًا نشاط رياح على فترات متقطعة في مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثانى أيام شهر رمضان فى مصر

حالة الطقس في الأسبوع الأول من شهر رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة 2024

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

  • القاهرة: العظمى 28، الصغرى 17
    العاصمة الإدارية: العظمى 29، الصغرى 16
    الإسكندرية: العظمى 25، والصغرى 14
    العلمين الجديدة: العظمى 24، والصغرى 14
    مطروح: العظمى 21، الصغرى 12
    شرم الشيخ: العظمى 29، الصغرى 18
    الغردقة: العظمى 27، الصغرى 16
    أسيوط: العظمى 30، الصغرى 13
    سوهاج: العظمى 31، الصغرى 13
    قنا: العظمى 32 الصغرى 15
    الأقصر: العظمى 33 الصغرى 16
    أسوان: العظمى 35 الصغرى 19.
حالة الطقس حالة الطقس ثاني وثالث أيام رمضان شهر رمضان الأرصاد الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثانى أيام شهر رمضان فى مصر

حالة الطقس أول أيام رمضان

الأكثر قراءة

عاجل| تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

مصرفيون يتوقعون تراجع جنيهان بأسعار الدولار خلال الأيام المقبلة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر