حالة الطقس اليوم الثلاثاء ثاني أيام رمضان حتى نهاية الأسبوع

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 مارس الثاني من شهر رمضان المبارك استمرار للتقلبات جوية ملحوظة في معظم مناطق الجمهورية، حيث استمرت درجات الحرارة في الارتفاع، مع تأثيرات متباينة على مختلف المناطق، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد طقس حار نهارًا، في حين شهدت السواحل الشمالية الغربية طقسًا مائلًا للحرارة.

حالة الطقس اليوم ثاني أيام رمضان وحتى نهاية الإسبوع الجاري

حالة الطقس ثاني وثالث أيام رمضان

تسود حالة الطقس اليوم على أغلب المناطق أجواء باردة في المساء وفي الصباح الباكر، كما يتوقع ظهور شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والتي تتواجد بالقرب من المسطحات المائية المؤدية إلى ومن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنصح الأرصاد الجوية السائقين باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصةً على الطرق المتأثرة بالشبورة المائية، وذلك لضمان سلامتهم.

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من المتوقع استمرار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وذلك في المناطق المقابلة للمسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد يوم الخميس الرابع من شهر رمضان كما من المتوقع نشاط رياح على فترات متقطعة في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وتشهد الأجواء يوم الجمعة الخامس من شهر رمضان تكرار تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة مع توقع نشاط رياح على فترات متقطعة في بعض مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال يومي السبت والأحد القادمين تكون هناك فرصًا لهطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق السواحل الشمالية الغربية، ويتوقع أيضًا نشاط رياح على فترات متقطعة في مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم