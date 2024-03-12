الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثانى أيام شهر رمضان فى مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثاني أيام شهر رمضان في مصر من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي، وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في كافة محافظات الجمهورية في معرفة طبيعة الجو مع الصيام.

حالة الطقس اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثاني أيام شهر رمضان في مصر، حيث أكدت وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية ليسود طقسا حار نهارا على محافظات القاهرة الكبرى ومائلا للبرودة ليلا وفي ساعات الصباح الباكر.
كما تشهد الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى شبورة مائية تحد من الرؤية الأفقية مع وجود حركة رياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء على فترات متقطعة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

txt

ارتفاع في درجات الحرارة.. حالة الطقس أول أيام شهر رمضان المبارك

txt

توقعات حالة الطقس اليوم وأول يوم رمضان 2024 في محافظات مصر

 

حالة الطقس في القاهرة الثلاثاء 12-3-2024 
 

وأكدت الهيئة القومية للأرصاد الجوية ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على محافظة القاهرة خلال الساعات المقبلة وذلك بالتزامن مع ثان أيام شهر رمضان المبارك 1445/2024، حيث أوضح خبراء الأرصاد تحسن ملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة مع اقتراب بداية فصل الربيع وانتهاء فصل الشتاء خلال الأيام الماضية.


حالة الطقس في الإسكندرية الثلاثاء 12-3-2024

تشهد محافظة الإسكندرية استقرار ملحوظ في الأحوال الجوية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 2024/1445 حيث يكون الطقس معتدل خلال ساعات النهار ومائلا للبرودة خلال ساعات الليل حيث تسجل درجات الحرارة الكبرى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

txt

حالة الطقس اليوم الإثنين 11-3-2024 أول أيام شهر رمضان فى مصر

txt

تصل لـ29 درجة.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة ارتفاعات درجات الحرارة


درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-3-2024

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 31 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 32 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 33 والصغرى 16 درجة مئوية.

 

اقرأ المزيد

حالة الطقس في الاسبوع الأول من رمضان 2024

حالة الطقس اليوم حالة الطقس الطقس اليوم ثاني أيام شهر رمضان شهر رمضان هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

شعبة الدواجن: تراجع الأسعار فى الأسواق خلال أيام

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الاثنين 11 مارس 2024

حالة الطقس اليوم الإثنين 11-3-2024 أول أيام شهر رمضان فى مصر

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 12-3-2024

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم 158.. الاحتلال يواصل غاراته الجوية وقصفه المدفعى العنيف على سكان غزة

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى