حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثانى أيام شهر رمضان فى مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثاني أيام شهر رمضان في مصر من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي، وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في كافة محافظات الجمهورية في معرفة طبيعة الجو مع الصيام.

حالة الطقس اليوم في مصر الثلاثاء 12-3-2024

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثاني أيام شهر رمضان في مصر، حيث أكدت وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية ليسود طقسا حار نهارا على محافظات القاهرة الكبرى ومائلا للبرودة ليلا وفي ساعات الصباح الباكر.

كما تشهد الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى شبورة مائية تحد من الرؤية الأفقية مع وجود حركة رياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء على فترات متقطعة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس في القاهرة الثلاثاء 12-3-2024



وأكدت الهيئة القومية للأرصاد الجوية ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على محافظة القاهرة خلال الساعات المقبلة وذلك بالتزامن مع ثان أيام شهر رمضان المبارك 1445/2024، حيث أوضح خبراء الأرصاد تحسن ملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة مع اقتراب بداية فصل الربيع وانتهاء فصل الشتاء خلال الأيام الماضية.



حالة الطقس في الإسكندرية الثلاثاء 12-3-2024

تشهد محافظة الإسكندرية استقرار ملحوظ في الأحوال الجوية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 2024/1445 حيث يكون الطقس معتدل خلال ساعات النهار ومائلا للبرودة خلال ساعات الليل حيث تسجل درجات الحرارة الكبرى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-3-2024

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 31 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 32 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 33 والصغرى 16 درجة مئوية.

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