شعبة الدواجن: تراجع الأسعار فى الأسواق خلال أيام

أرجع سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة الجيزة، أسباب أرتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية إلى زيادة القوة الشرائية، مشيرًا إلى أن العرض والطلب يحددان سعر الدواجن وأنها سلعة حية لا تقبل التخزين.

وتوقع سامح السيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن السوق سوف تشهد تراجعًا في الأسعار خلال منتصف شهر رمضان بنسبة تصل إلى 15% إلى 20%، نظرًا للفترة الزمنية اللازمة لتوفير الدواجن في الأسواق، مشيرً إلى أن الأسعار سوف تتراوح ما بين 80 و85 جنيها للكيلو، خاصة مع زيادة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.

أشار إلى تراجع أسعار الأعلاف وتأثيرها المتوقع على ضبط الأسواق سوف يكون خلال الدورات القادمة، مشيرًا إلى أن دور القطاع الدواجني له دور في تلبية احتياجات السكان وتعزيز الاكتفاء الذاتي في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات السياسية، مشيرًا إلى التركيز على جودة المنتجات والسلامة الغذائية والرعاية الصحية للدواجن، ونجاح مصر في تلبية احتياجات المستهلكين بمنتجات ذات جودة عالية.

وأشار السيد إلى أن سوق الأعلاف شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تراجعًا كبيرًا في الأسعار، حيث تراجع من 32 ألف جنيه إلى 28 ألفًا، لافتًا إلى أن ذلك التراجع سوف يسهم في ضبط الأسواق خلال الدورات المقبلة.

وأضاف أن ركزت مصر على تطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية في إنتاج الدواجن، وهذا يشمل مراقبة العمليات الزراعية والتغذية السليمة والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة الدواجن.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن اليوم الإثنين، سجلت 106 جنيهات في بورصة الدواجن، بينما سجلت أسعار كرتونة البيض سجلت أسعار 145 جنيها، كما تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين لتسجل 31 جنيها.