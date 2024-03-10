سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 10-3-2024 

ما زال البحث على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مكثفا بعد قرارات البنك المركزي المصري في نهاية الأسبوع الماضي وتخطي سعر الدولار لـ 49 جنيها بالفعل في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 10 مارس 2024 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر



سعر الدولار مقابل الجنيه في معاملات البنك المركزي المصري عند

49.3347 جنيه للشراء

49.4671 جنيه للبيع



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

49.3 جنيه للشراء

49.4 جنيه للبيع



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري

49.35 جنيه للشراء

49.45 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

49.40 جنيه للشراء

49.50 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري



وفي البنك التجاري الدولي cib سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

49.3 جنيه للشراء

49.4 جنيه للبيع



في بنك الإسكندرية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

للشراء 49.3 جنيه

للبيع 49.4 جنيه





اسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو

53.7502 جنيه للشراء

53.9043 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

62.9215 جنيه للشراء

63.1102 جنيه للبيع

دولار كنـدى

36.5442 جنيه للشراء

36.6532 جنيه للبيع

كرون دانمركى

7.2104 جنيه للشراء

7.2302 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.7135 جنيه للشراء

4.7272 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.7976 جنيه للشراء

4.8112 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

56.0749 جنيه للشراء

56.2510 جنيه للبيع

100 ين يابانى

33.3771 جنيه للشراء

33.4690 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

13.1535 جنيه للشراء

13.1895 جنيه للبيع

دينــار كويتى

160.5164 جنيه للشراء

160.9997 جنيه للبيع

درهم إماراتى

13.4306 جنيه للشراء

13.4703 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

32.5806 جنيه للشراء

32.6879 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

130.8648 جنيه للشراء

131.2369 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

128.1355 جنيه للشراء

128.4928 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

13.5256 جنيه للشراء

13.5694 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

69.4855 جنيه للشراء

69.8590 جنيه للبيع

يوان صينى

6.8539 جنيه للشراء

6.8726 جنيه للبيع

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