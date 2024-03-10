الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 10-3-2024 

الدولار
الدولار

ما زال البحث على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مكثفا بعد قرارات البنك المركزي المصري في نهاية الأسبوع الماضي وتخطي سعر الدولار لـ 49 جنيها بالفعل في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 10 مارس 2024 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار اليوم في مصر 
 

سعر الدولار مقابل الجنيه في معاملات البنك المركزي المصري عند 
49.3347 جنيه للشراء 
49.4671 جنيه للبيع 
 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 
49.3 جنيه للشراء
49.4 جنيه للبيع 
 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري  
49.35 جنيه للشراء
49.45 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 
49.40 جنيه للشراء 
49.50 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 
 

وفي البنك التجاري الدولي  cib سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

49.3 جنيه للشراء
49.4 جنيه للبيع
 

في بنك الإسكندرية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 
للشراء 49.3 جنيه 
للبيع 49.4 جنيه

 

أسعار الذهب في مصر ترتفع 10.8% والجرام يرتفع 355 جنيها

سعر الدولار اليوم السبت 9-3-2024 خلال التعاملات المسائية في البنوك

اسعار العملات الأجنبية اليوم 

يورو 
53.7502 جنيه للشراء 
53.9043 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى 
62.9215 جنيه للشراء 
63.1102 جنيه للبيع 

دولار كنـدى
36.5442 جنيه للشراء 
36.6532 جنيه للبيع 

كرون دانمركى
7.2104 جنيه للشراء 
7.2302 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
4.7135 جنيه للشراء 
4.7272 جنيه للبيع 

كرون ســويدى 
4.7976 جنيه للشراء 
4.8112 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
56.0749 جنيه للشراء 
56.2510 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
33.3771 جنيه للشراء 
33.4690 جنيه للبيع 

ريـــال سعـــودى
13.1535 جنيه للشراء 
13.1895 جنيه للبيع 

دينــار كويتى 
160.5164 جنيه للشراء 
160.9997 جنيه للبيع 

درهم إماراتى 
13.4306 جنيه للشراء 
13.4703 جنيه للبيع 

دولار اســـترالى
32.5806 جنيه للشراء 
32.6879 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين
130.8648 جنيه للشراء 
131.2369 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى
128.1355 جنيه للشراء 
128.4928 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى
13.5256 جنيه للشراء 
13.5694 جنيه للبيع 

دينـار أردنـى 
69.4855 جنيه للشراء 
69.8590 جنيه للبيع 

يوان صينى
6.8539 جنيه للشراء 
6.8726 جنيه للبيع 

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