سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 10-3-2024
ما زال البحث على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مكثفا بعد قرارات البنك المركزي المصري في نهاية الأسبوع الماضي وتخطي سعر الدولار لـ 49 جنيها بالفعل في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.
ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 10 مارس 2024 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه في معاملات البنك المركزي المصري عند
49.3347 جنيه للشراء
49.4671 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر
49.3 جنيه للشراء
49.4 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري
49.35 جنيه للشراء
49.45 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس
49.40 جنيه للشراء
49.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وفي البنك التجاري الدولي cib سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
49.3 جنيه للشراء
49.4 جنيه للبيع
في بنك الإسكندرية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
للشراء 49.3 جنيه
للبيع 49.4 جنيه
اسعار العملات الأجنبية اليوم
يورو
53.7502 جنيه للشراء
53.9043 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
62.9215 جنيه للشراء
63.1102 جنيه للبيع
دولار كنـدى
36.5442 جنيه للشراء
36.6532 جنيه للبيع
كرون دانمركى
7.2104 جنيه للشراء
7.2302 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.7135 جنيه للشراء
4.7272 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.7976 جنيه للشراء
4.8112 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
56.0749 جنيه للشراء
56.2510 جنيه للبيع
100 ين يابانى
33.3771 جنيه للشراء
33.4690 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
13.1535 جنيه للشراء
13.1895 جنيه للبيع
دينــار كويتى
160.5164 جنيه للشراء
160.9997 جنيه للبيع
درهم إماراتى
13.4306 جنيه للشراء
13.4703 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
32.5806 جنيه للشراء
32.6879 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
130.8648 جنيه للشراء
131.2369 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
128.1355 جنيه للشراء
128.4928 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
13.5256 جنيه للشراء
13.5694 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
69.4855 جنيه للشراء
69.8590 جنيه للبيع
يوان صينى
6.8539 جنيه للشراء
6.8726 جنيه للبيع
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