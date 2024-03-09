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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم السبت 9-3-2024 خلال التعاملات المسائية في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، للسؤال عن سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 خلال التعاملات المسائية نحو 49.43 جنيهًا للشراء، و49.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 نحو 50.50 جنيه للشراء مقابل 50.60 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار في بنك القاهرة 

كما بلغ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 في بنك القاهرة: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية .

سعر الدولار في بنك البركة 

وفي بنك البركة سجل الدولار نحو 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 

أما في بنك كريدي أجريكول فسجل الدولار 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية .

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 9-3-2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

واصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 46.40 جنيه للشراء، و46.45 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 

كما ارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.750 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 

كما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

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سعر الدولار اليوم السبت الموافق 9-3-2024 خلال منتصف التعاملات

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