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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 9-3-2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، للسؤال عن سعر صرف الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات نحو 49.43 جنيهًا للشراء، و49.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 نحو 50.50 جنيه للشراء مقابل 50.60 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في بنك القاهرة 

كما بلغ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 في بنك القاهرة: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 9-3-2024 فى البنوك

سعر الدولار في بنك البركة 

وفي بنك البركة سجل الدولار نحو 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 

أما في بنك كريدي أجريكول فسجل الدولار 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

واصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 46.40 جنيه للشراء، و46.45 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 

كما ارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.750 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار في بنك قناة السويس 

كما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

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