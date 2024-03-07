جهود الحكومة المصرية في دعم الحماية الاجتماعية

قامت الحكومة المصرية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي المصري والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف ومستلزمات الإنتاج تُقدر بنحو ٢ مليار دولار وهو ما سيسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

كما أطلق مجلس الوزراء مبادرة خفض الأسعار حيث تم التوافق على خفض أسعار ٧ سلع أساسية من ١٥ لـ ٢٥؛ تشمل قائمة السلع: "السكر - الزيت - العدس الفول - الألبان - الجبن المكرونة بالإضافة إلى الدواجن والبيض حققت المبادرة بعض النجاحات في تحقيق الأهداف التي وضعتها فهي فرصة للتخفيف من العبء المالي على المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات التي تواجه المبادرة، فإنها تظل خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في مصر.

مؤخرًا تم توفير حماية اجتماعية للتغلب على التحديات التي تواجهها هذه الطبقة؛ فأصدر الرئيس السيسي حزمة قرارات للحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة تمثلت في زيادة الأجور وتوفير فرص عمل، ومن المقرر تطبيقها في مارس الجاري حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية؛ بحد أدنى يتراوح بين ۱۰۰۰ إلى ۱۲۰۰ جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية وإعطاء مزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم.

وتم تخصيص ١٥ مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتخصيص ٦ مليارات جنيه لتعيين ١٢٠ ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، والتي تتضمن إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ ۱۳ مليون مواطن بتكلفة إجمالية ٧٤ مليار جنيه، لتصبح الزيادة 55% خلال عام من قيمة المعاش، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ۳۳، من ٤٥ ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية ٥ مليارات جنيه.