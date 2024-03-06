الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بنك مصر يصدر من جديد شهادة ادخار "ابن مصر" بأعلى عائد يصل إلى ‎%30 سنويًا متناقصة

بنك مصر
بنك مصر

قرر بنك مصر إعادة اصدار شهادة "ابن مصر" الادخارية ثلاث سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة، وذلك لتلبية احتياجات العملاء؛ وعليه فقد تم إقرار ثلاث إصدارات بدورية صرف العائد سنويًا / ربع سنوي / وشهري.

هذا وتصل العوائد السنوية إلى 30٪؜ للسنة الأولى، و25٪؜ للسنة الثانية، و20٪؜ للسنة الثالثة، وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنوي إلى 27٪؜ للسنة الأولى، و23٪؜ للسنة الثانية، و19٪؜ للسنة الثالثة، كما تصل العوائد بدورية صرف شهريًا إلى 26٪؜ للسنة الأولى، و22.5٪؜ للسنة الثانية، و19٪؜ للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة اعتبارًا من اليوم 6 مارس 2024.

كما تم تعديل سعر العائد على شهادة "القمة" ثلاث سنوات ذات العائد الثابت، لتصبح 21.5٪؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلًا من 19٪؜ بدورية صرف العائد شهريًا، هذا مع استمرار إصدار شهادة طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد السنوي 27٪؜ تصرف بنهاية المدة و23.5٪؜ تصرف العائد شهريًا.

وجدير بالذكر أن فئات الشهادات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، هذا ويمكن شراء الشهادات ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.

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كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

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هذا ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.

شهادة ابن مصر العوائد السنوية لإصدارات الجديدة اصدارات بدورية شراء الشهادة العائد السنوى

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