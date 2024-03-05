الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بسبب التحديثات.. عطل فنى مفاجئ يصيب خدمات شبكة فودافون للهاتف المحمول

فودافون
فودافون

تفاجأ  قطاع كبير من عملاء شركة فودافون مصر، صباح اليوم، بتوقف الخدمة على الهواتف المحمولة وعدم ظهور أي شبكة على الهواتف، وذلك في أماكن متفرقة من القاهرة والمحافظات.

وأثار هذا العطل شكوى عدد من عملاء الشبكة على منصات التواصل الاجتماعي،  بانقطاع خدمات شبكة فودافون على هواتفهم وعدم قدرتهم على إجراء المكالمات أو الوصول إلى شبكة الإنترنت.

"فودافون": عملية تحديثات تتم على الشبكة

وقالت مصادر مطلعة بـ قطاع الاتصالات في مصر إن هناك عملية تحديثات تتم على الشبكة قد تستغرق عدة ساعات.

ونصح عدد من المستخدمين بتغيير شبكة فودافون من 4G الى 3G لتعمل الخدمات الصوتية بشكل طبيعي، وهو ما قد يشير إلى وجود مشكلة في تغطية شبكة الجيل الرابع ما يؤثر على خدمات الإنترنت عبر الموبايل ومكالمات الصوت عالية الجودة المعتمدة على الجيل الرابع VOLTE التي تأثرت بالتحديثات التي تنفذها الشركة.

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شبكة فودافون المحمول والمحافظات شكوى

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