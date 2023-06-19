«فودافون بيزنس» تعقد بروتوكول تعاون مع «زراعة القاهرة» لتزويدها بأحدث حلول الزراعة الذكية باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء

◄ محمود الخطيب: نفخر باستمرار شراكاتنا مع مختلف الجهات لدفع عملية التحول الرقمي ودعم القضايا البيئية

أعلنت شركة "فودافون بيزنس" عن توقيع بروتوكول تعاون مع كلية زراعة جامعة القاهرة، ذلك لتزويدها بحلول "الزراعة الذكية" باستخدام تقنية انترنت الأشياء-IoT، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجية التربة لتحسين المحاصيل، وتقليل التدخل البشري في عمليات الزراعة وزيادة الكفاءة، وذلك بالتعاون مع شركة "توماتيكي".

يأتي ذلك التعاون في إطار التزام "فودافون بيزنس" بتقديم الحلول الزراعية التكنولوجية المبتكرة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، إذ توفر الشركة أحدث تقنيات إنترنت الأشياء في مجال الزراعة الذكية، بما في ذلك تطوير أساليب الري وتحسين إدارة المياه لترشيد استخدام المياه في الزراعة، وزيادة الإنتاجية الزراعية، ورفع قيمة وحدة المياه، وذلك وفقًا لاستراتيجية الشركة في دعم قضايا البيئة وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وتعليقًا على ذلك، قال محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال في "فودافون بيزنس"، إن الشركة تحرص دائمًا على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لدفع جهود عملية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية، معربًا عن سعادته بالتعاون مع صرح تعليمي كبير مثل جامعة القاهرة، لدعم القضايا البيئة وتقديم الحلول التكنولوجية الذكية، التي تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وهو ما يتوافق مع رؤية فودافون بشأن اتباع قواعد الاستدامة.

من جانبه، قال الدكتور سامح عبدالسلام، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن هذا التعاون يعكس الرؤية المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطوير نماذج حقلية تستخدم في العملية التعليمية والبحثية، معربًا عن فخره بانتهاء تطوير حقل وصوب زراعية بنظام الزراعة الذكية، حيث تهدف هذه التقنية إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، إذ إنه من خلال تقليل استخدام الماء والطاقة والمبيدات والأسمدة، يمكننا تعظيم الاستفادة من الموارد وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وتقليل الفقد، مما ينعكس بشكل اقتصادي على العائد من الزراعة، وزيادة أرباح المزارعين.

وتوفر شركة "توماتيكي" أفضل الأجهزة الذكية في مجال الزراعة، حيث توفر الشركة أحدث وأدق المنتجات الذكية في مجال التكنولوجيا الزراعية، مما يوفر المجهود والعمالة والمال، ويساعد على زيادة إنتاجية وجودة المحصول والمزرعة، كما تساعد هذه الأجهزة على زيادة مساحة المزرعة وتنويع منتجاتها ومحاصيلها بسهولة في أقل وقت ممكن.

يشار إلى أن الزراعة الذكية باستخدام إنترنت الأشياء "IOT" تعتبر من الحلول الحديثة والمبتكرة التي توفر العديد من الفوائد للقطاع الزراعي، ومنها تحسين نظام الدفيئة وإدارة المحاصيل بشكل أفضل وتحسين عملية جمع البيانات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، ومراقبة الإنتاج من طرف إلى طرف وتقليل نسبة الفاقد وإدارة التكاليف وتحكم العمليات عن بعد، مما يساهم على المدى الطويل في تحقيق الأمن الغذائي واستدامته.