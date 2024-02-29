خبراء: الحكومة نجحت في تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة الخضراء

أكد متخصصون وخبراء في مجال الطاقة الخضراء إن الحكومة نجحت في تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة الخضراء؛ لجذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال والتي تقدر بنحو 73 مليار دولار، مشيرين إلى أن الدولة وضعت استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر لتحفيز المستثمرين على إنشاء مشروعات خضراء في مصر.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن توقيع 7 اتفاقيات تعاون جديدة في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة مع مُطورين عالميين باستثمارات متوقعة نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستوفر الاف فرص العمل للشباب وتخلق مجال كبير للاستثمارات العالمية في مصر لتوطين صناعة الهيدروجين الاخضر في مصر.

أضاف جمال الدين ان المنطقة الاقتصادية نجحت في اجراء أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا بميناء شرق بورسعيد للسفينة لورا ميرسك والذي يحتل المركز العاشر بين موانئ العالم في مجال الحاويات، بالإضافة إلى أنه تم تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم من مصنع مصر للهيدروجين الأخضر في نوفمبرالماضي.

وأشار الي ان الشركاء الدوليين وعلي راسهم الاتحاد الاوربي يدعم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر لافتًا إلى ان انشاء أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية يؤكد أن مصر من اوائل الدول التي سعت لتوطين صناعة الهيدروجين الاخضر والطاقة النظيفة.

وقال ان المنطقة الاقتصادية استطاعت جذب 90 مشروع صناعي و7 مشروعات بالموانئ التابعة لها بإجمالي 97 مشروع باستثمارات 4.6 مليار دولار خلال عام ونصف، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية تقوم بالترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء لجذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال.

في السياق، ثمن د.محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية اعلن مجلس الوزراء عن مجموعة من الحوافز غير المسبوقة في مجال الهيدروجين الاخضر وتالتي بدورها سيؤدي الي تشجيع المستثمرين والشركات العالمية علي تنفيذ مشروعات كبيرة خلال العام الجاري مشيرا الي ان حجم المشروعات التي تم التعاقد عليها خلال قمة كوب 27 تتخطي استثماراتها 73 مليار دولار بغرض انتاج 5 ملايين طن من الهيدروجين الاخضر.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة، لـ"الدستور"، أن هناك 23 مستثمرًا أعلنوا رغبتهم في الاستثمار في مجال الهيدروجين الاخضر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال الواعد.



أشار إلى أن انشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات والهيئات المعنية يؤكد علي ان مصر من اوائل الدول التي سعت الي توطين صناعة الهيدروجين الاخض وتم توقيع 27 مذكرة تفاهم مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات الوقود الأخضر.



وقال ان إنشاء المركز الدولي للهيدروجين الأخضر قرار صائب وجاء في توقيت مناسب سيؤدي الي خلق الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في هذه الصناعة موضحا ان هناك دراسات متعددة لتوطين صناعة الهيدروجين الاخضر في مصر ومنح المستثمرين الاراضي الخاصة بتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.