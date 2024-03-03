الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

البنوك
البنوك

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024، مع اقتراب الشهر الفضيل والمقرر له فلكيا الإثنين ١١ مارس الجاري.

مواعيد عمل  البنوك في رمضان 2024 

وينشر الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد البنوك في رمضان 2024 ، والخدمات المصرفية بالبنوك.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

من المقرر أن يقوم البنك المركزى المصرى، بإصدار قرار بمواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك، لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.
 

موعد عمل موظفي البنوك في رمضان 


بالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

 

موعد الإجازة الأسبوعية بالبنوك 

 

تعمل البنوك على مدار خمس أيام أسبوعيا من الأحد إلى الخميس عدا الإجازات الرسمية، والإجازة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت من كل أسبوع.


مواعيد عمل البنوك فى شهر مارس 2024

 

تبدأ مواعيد العمل بجميع البنوك في مصر خلال شهر مارس الجاري من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع ، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

مواعيد البنوك في رمضان 2024

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين
 

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر

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