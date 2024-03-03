الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"البريد" تصدر بطاقة تذكارية لأبرز "زُهورِ الزِّينَةِ في مِصْرَ"

الهيئة القومية للبريد
الهيئة القومية للبريد

أصدرت الهيئة القومية للبريد بطاقة بريد تذكارية ترصد فيها مجموعة من أبرز "زُهورِ الزِّينَةِ في مِصْرَ"؛ حيث تحتوي البطاقة على 6 طوابع بريدية، يُصوّر كل طابع منها صورة لزهرة من زهور الزينة في مصر، وهي "زهرة الياسَمين - وزهرة اللُّوتَس - وزهرة القَرَنْفُل - ووَرْدٌ بَلَديٌّ - ووَرْدُ النِّيل - وزهرة النَّرْجِس" تتميز هذه الزهور بروعة ألوانها وطيب رائحتها.

جدير بالذكر أن مقاس البطاقة  (٩ سم في ١٣ سم) مكونة من ستة طوابع، فئة كل طابع ١٠ جنيهات، مؤمنة ضد التزييف، متعددة الألوان، ومزودة بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية تمكن مقتني هذه الطوابع من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذا الاصدار بطريقة مبتكرة وجذابة.

الهيئة القومية للبريد
الهيئة القومية للبريد
اصدرت الهيئة القومية للبريد بطاقة بريد تذكارية مجموعه ز هور الز ين ة م ص ر

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