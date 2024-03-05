الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

فودافون تكشف سبب تعطل بعض خدماتها: سنعوض العملاء المتضررين

شعار شركة فودافون
شعار شركة فودافون

أصدرت شركة فودافون بيانًا حول صعوبات في تشغيل بعض خدماتها.

وجاء في بيان للشركة: "تواجه بعض المناطق صعوبات في تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع نتيجة تحديثات لأحد مكونات الشبكة تمت صباح اليوم، وتعمل فودافون على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن وتعتذر الشركة عن أي صعوبات قد تواجه العملاء".

وأوضحت الشركة أن جميع الخدمات الأخرى تعمل بشكل طبيعي ومن المتوقع أن يتم استعادة الخدمة خلال ساعات، كما ستقوم فودافون بتقديم مقترح لجهاز تنظيم الاتصالات لتعويض العملاء المتضررين فور استعادة خدمات الجيل الرابع بالشكل الكامل، وذلك تقديرًا لثقة عملائها والتزامها تجاههم بتقديم أفضل الخدمات.

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فودافون تكشف سبب تعطل بعض خدماتها: سنعوض العملاء المتضررين

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