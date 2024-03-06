بنك مصر يتوج بجائزة "التميز في الخدمات المصرفية الرقمية" لعام 2024

حصل بنك مصر على جائزة "التميز في الخدمات الرقمية " في مصر لعام 2024، كما تم تكريم المهندس وليد الأسيوطي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبنك لعام 2024، كأفضل رئيس قطاع فى مجال تكنولوجيا المعلومات من قمة Finnovex شمال افريقيا.

وتعتمد التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، وتعد تلك الجوائز شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم المؤسسة بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في مختلف المجالات.

وتسلم الجائزتين رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك مصر في حفل مهيب نظمته المؤسسة أمس الثلاثاء، في اطار فعاليات القمة، كما القى كلمة ضمن فعاليات القمة.

ويعد حصول بنك مصر على هاتين الجائزتين تكليلا لجهود قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبنك، حيث تعيد تكنولوجيا المعلومات اليوم تعريف الخدمات المصرفية وتغيير نمط التجربة المصرفية للعملاء.

ويحرص بنك مصر دائمًا على تبني استراتيجية التحول الرقمي والتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي، ويأتي ذلك تماشيًا مع توجه الدولة وجهود البنك المركزي المصري لتعزيز التحول الرقمي، وايمانًا من البنك بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين الخدمات المصرفية والمالية.

وفي إطار انتهاج بنك مصر لاستراتيجية التحول الرقمي، فقد قام البنك بتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة على نطاق أوسع واستخدام منهجية العمل بشكل مرن Agile في مختلف القطاعات للعمل بشكل أسهل وأسرع وأبسط، والسبق بمنتجات وخدمات وحلول رقمية لجذب شرائح جديدة من المتعاملين مع البنك وتقديم تجربة بنكية مميزة لعملائنا تلبي احتياجاتهم وتواكب المتغيرات الموجودة على الساحة.

جدير بالذكر ان بنك مصر حصل على نحو 90 جائزة ومركزًا متقدمًا في عام 2023 من كبرى المؤسسات العالمية تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال كما يؤكد على الأداء المتميز لبنك مصر.

ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.