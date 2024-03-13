الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على شخصين لغسل 10 ملايين جنيه من الاتجار في الدولار

ارشيفية
ارشيفية

قررت  وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

قالت الداخلية في بيان اليوم الأربعاء: اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، ونجله – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات وشراء السيارات، ووقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ10 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية غسـل 10 مليون جنيه النقد الأجنبي مجال الإتجار الداخلية

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