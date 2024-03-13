الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بعد استيراد 300 ألف طن.. أسعار السكر في مصر اليوم الأربعاء

السكر
السكر

ارتفعت  أسعار السكر، اليوم الأربعاء، لدى تجار الجملة عقب انخفاض حاد خلال تعاملات الأسبوع بمقدار500 جنيه للطن، كما استقرات أسعار السكر التمويني واسعار السكر الحر التي تطرحه التموين.

أسعار السكر اليوم
ارتفع سعر السكر المكرر اليوم عند 45،500 جنيه للطن، خلال تعاملات اليوم.

سعر سكر التموين 
سجَّل سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم 12.60 جنيه على بطاقة الدعم التمويني، كما تطرح السكر الحر بسعر27 جنيهًا بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وقد ووافق مجلس الوزاراء، على استيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري، لمواجهة التحديات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، منهم نحو 300 ألف طن سيتم استيرادهم بصورة عاجلة.

تكثيف حملات الرقابة على الأسواق
ووجَّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية زيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة سلعة السكر الحر الذي يتم طرحه بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأوضح الوزير أنه يتم تكثيف حملات الرقابة على الأسواق؛ لضبط المخالفين ومحتكري السلع، مع إحالة المخالفين إلي النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.

قال الدكتور  إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وزارة التموين طرحت كميات كبيرة من السكر من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم ضخ ما يقرب من 400 ألف طن سكر في الأسواق على مدار الشهر الماضي.

أضاف عشماوي، أنه رغم أن معدلات ضخ السكر في الأوقات الطبيعية تتراوح بين 280 و300 ألف طن شهريًا، جرى ضخ كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ومع  بداية إنتاج السكر من البنجر سترفع الكميات المطروحة، بالإضافة إلى توفير السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه، كما وجه وزير التموين باستمرار ضخ كل السلع الغذائية بمعارض “أهلا رمضان 2024” بأسعار مخفضة.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد المتاح، بالإضافة إلى صرف كميات إضافية من السكر أيضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، قائلا: “قريبا مش هنسمع مشكلة فى السكر مع إنتاج مصانع السكر من البنجر، بجانب إنتاج السكر أيضا من القصب”.

 

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