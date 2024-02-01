بدء صرف تموين فبراير إلى 40 ألف منفذ اليوم للمواطنين بالأسعار الثابتة

تبدأ اليوم الخميس وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف مقررات فبراير إلى 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، لصرفها إلى 64 مليون مستفيد على 23 مليون بطاقة تموينية.

وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، لشئون المشروعات والإعلام، علي بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ، وكذلك جميع بدالي التموين والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني تمهيدًا لصرفها للمواطنين اليوم.

وتواصل وزارة التموين، صرف المقررات وحصص السكر الحر إلى باقي المستفيدين على البطاقات التموينية، بالإضافة لسلع فارق نقاط الخبز حتى التاسعة مساءً.

وتقوم منافذ وزارة التموين بتسجيل عمليات صرف السكر الحر بالبطاقة التموينية على (سيستم صرف المقررات)، وأن من سبق له وصرف مقررات الشهر الجاري خلال الأيام السابقة يمكنه صرف السكر الحر دون أي مشاكل بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

وكانت وزارة التموين قد شددت في وقت سابق على ثبات واستقرار أسعار سلع مقررات فبراير، وصرفها إلى المستحقين بالأسعار السابقة دون زيادة، الزيت بـ30 جنيهًا، والسكر بـ12.60 جنيه للكيلو.

كما تطرح وزارة التموين الأرز المستورد بسعر20 جنيهًا للكيلو، ضمن سلع فارق النقاط، على البطاقات التموينية، أو بالسعر الحر من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتواصل منافذ وزارة التموين، صرف حصص المستحقين من السلع الاستراتيجية من خلال منافذها، حيث يتم صرف الحصص المقررة من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينية، بواقع زجاجة زيت للفرد، وبحد أقصي 4 زجاجات للبطاقة، وكيلو سكر للفرد وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة.

وتتضمن قائمة السلع التموينية نحو 30 سلعة، تشمل السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع أخرى من الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة، الخل، الدقيق، التونة، المربى.

أسعار المقررات التموينية لشهر فبراير:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.