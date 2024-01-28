الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السلع التموينية تعلن عن ممارسة جديدة لاستيراد أرز أبيض

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن الممارسة رقم (2) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز أبيض مستورد "أي منشأ" طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم /الأحد/ أن الوصول خلال الفترة من 15 مارس - 15 أبريل 2024 موضحة أن التسليم للمخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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وأضافت أن الكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع 
ولفتت الهيئة إلى أن المظاريف الفنية والمالية تقدم يوم السبت الموافق 10 فبراير المقبل بمقر الهيئة (موعد جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية والبت) واكدت ضرورة أن تكون العروض سارية حتى يوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 على أن تقدم الأسعار CIF بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري بالسداد بتسهيلات موردين 180 يوم وبتسهيلات موردين 270 يوم وتتم المفاضلة بين الأسعار بما يحقق مصلحة الهيئة "يلتزم المورد بتقديم السعرين" وتكون الأولوية في التثبيت للعروض المقدمة بالجنيه المصري.
وذكرت الهيئة أن مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه المصري وتسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف.
وأكدت ضرورة أن تكون العروض مصحوبة بخطاب ضمان تأمين ابتدائي مقداره 75 ألف دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أو ما يعادله بالجنيه المصري في حالة تقديم الأسعار بالجنيه المصري.
وشددت على ضرورة أن يكون العرض مصحوبا بـ3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.
وأشارت إلى أن كل الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بدءًا من الغد.
 

 

 

الهيئة العامة للسلع التموينية أرز أبيض مستورد قصير الحبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية جمهورية مصر العربية

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