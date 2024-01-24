200 جنيه للطن.. ارتفاع أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء بسوق الجملة

شهدت أسعار الأرز للجملة في السوق المحلي المصري، اليوم الأربعاء 24-1-2024، حالة من الارتفاع لدى التجار والمستهلك والتموين، وذلك عقب عدد من التراجعات الحادة خلال تعاملات الأسبوع وسط زيادة بالمعروض في الأسواق وإتاحة للسلع والمنتجات الغذائية.

أسعار الأرز للجملة اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور أسعار الأرز اليوم الاربعاء 24بناير 2024 في الأسواق المحلية.

ارتفعت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 18.700 جنيه، مقارنة بسعره أمس 18.500 جنيه، أي بمقدار زيادة 200 جنيه للطن.

وسجلت أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» ارتفاعا، اليوم الأربعاء، بمقدار 200 جنيه للطن، ليصل إلى 19.300 جنيه.

كما قفزت بشكل حاد أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 100 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 29.200 جنيه.

وزادت بشكل هائل أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، بمقدار 500 جنيه، ليبلغ سعر الطن 28.200 جنيه.

سعر الأرز التمويني

تقوم وزارة التموين بطرح سعر الأرز اليوم بمبلغ 14.5 جنيه على البطاقة التموينية، كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز هندي آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيهًا في الأسواق، بالاضافة إلى طرحها عدد من الأنواع الأرز البلدي بسعر 22 جنيهًا وذلك ضمن سلع مبادرة خفض السلع بجميع المنافذ والسلاسل التجارية.

تخفيض سعر الأرز الحر في المجمعات الاستهلاكية

كما خفضت المجمعات الاستهلاكية في مصر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار كيلو الأرز الأبيض المحلي إلى 22 جنيهًا للكيلو بدلًا من 25 جنيهًا، بالاضافة الي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح الأرز على بطاقات التموين بأسعار 12.60 جنيهات للكيلو.

أسعار كيلو الأرز للمستهلك

استقرت أسعار وزن كيلو الأرز للمستهلك 30 جنيهًا.

قامت وزارة التموين بشراء نحو 50 ألف طن أرز هندي خلال 2023، كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة لاستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة، ويكون بنسبة كسر 10% من إنتاج المحصول الجديد 2024/2023 معبأ بعبوات اوزان 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.