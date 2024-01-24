الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 6.7 مليار دولار لتأمين مخزون السلع الاستراتيجية و43% زيادة فى واردات الأرز

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إنفاق مصر نحو 6.7 مليار دولار على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2023.

واردات مصر من القمح 

وجاءت واردات القمح فى المرتبة الأولى بقيمة 2.9 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 3.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بانخفاض قدره 289.1 مليون دولار بنسبة 8.8%، يليها واردات ذرة تستخدم فى صناعة الأعلاف بقيمة 2.011 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بانخفاض 2.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 21.8%.

استيراد الأرز 

وعززت مصر وارداتها من الأرز إلى 132.8 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 89.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 43.5 مليون دولار بنسبة 48.8%، كما عززت وارداتها من عدس إلى 33.7 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 27.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 6.5 مليون دولار بنسبة 23.9%.

تراجع واردات القطن 

كما ارتفعت واردات حمص يابس مقشور إلى حدود 33.7 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2022 مقابل 27.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 6.5 مليون دولار بنسبة ارتفاع 23.9%.

فى حين انخفضت واردات قطن محلوج إلى حدود 234.5 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2022 مقابل 254.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 19.6 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 7.7%.

الاحصاء جهاز الإحصاء واردات مصرية القمح واردات الأرز

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