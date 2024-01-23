"الإحصاء" يعلن ارتفاع الصادرات الزراعية والغذائية لمصر إلى 6.8 مليار دولار

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع صادرات مصر من السلع الزراعية والغذائية إلى نحو 6.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2023 مقابل 6 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 800 مليون دولار خلال عام.

ارتفاع الصادرات الزراعية

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"، إلى ارتفاع الصادرات الزراعية وحدها إلى حدود 3.052 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 2.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 239.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع 8.5%، وتمثلت أبرز الصادرات الزراعية المصرية لدول العالم فى رمان طازج بقيمة 87.7 مليون دولار، مانجو بقيمة 96.086 مليون دولار، فاصوليا عادية بقيمة 101.032 مليون دولار، فاصوليا يابسة بقيمة 56.8 مليون دولار، كتان خام بقيمة 20.3 مليون دولار، كتان معالج بقيمة 28.9 مليون دولار، ليمون حامض بقيمة 39.8 مليون دولار، عسقلان طازج بقيمة 30.4 مليون دولار، تمر محشو 16.9 مليون دولار، خضر بقيمة 51.5 مليون دولار.

صادرات السلع الغذائية

كما سجلت صادرات مصر من السلع الغذائية ارتفاعًا بمعدل 18%، لتصل إلى حدود 3.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 582.9 مليون دولار، وتمثلت أهم الصادرات الغذائية المصرية للعالم فى خضر وفواكه وأثمار بقيمة 78.4 مليون دولار، شوكولاتة بقيمة 124.2 مليون دولار، زيتون بنوى بقيمة 38.5 مليون دولار، مكرونة مصنعة بقيمة 76.3 مليون دولار، زيتون بدون نوى بقيمة 52.9 مليون دولار، عسل أسود بقيمة 52.8 مليون دولار، أغذية محضرة من الدقيق بقيمة 34.7 مليون دولار، صلصات طماطم بقيمة 54.9 مليون دولار، مصنوعات سكرية بقيمة 38.6 مليون دولار، بسكويت حلو بقيمة 49.9 مليون دولار.