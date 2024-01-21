الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 27.7% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى الصومال

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجها المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال لتصل إلى 54  مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل  42.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7 %؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 2.2 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 2.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

التبادل التجاري بين مصر والصومال


كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال لتصل إلى 56.3 مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 44.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها  26.5%.


أهم مجموعات سلعية التي صدرتها مصر إلى الصومال خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023.
1. منتجات مطاحن ونشا   بقيمة 28.7 مليون دولار.
2. منتجات كيماوية   بقيمة 4.7 مليون دولار.
3. منتجات الصيدلة  بقيمة 4.2 مليون دولار.
4. البان ومنتجاتها بقيمة 2.8 مليون دولار.
5. محضرات خضر وفواكه بقيمة 2.5 مليون دولار.


أهم مجموعات سلعية التي استوردتها مصر من الصومال  خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023
1. حيوانات حية  بقيمة  1.2  مليون دولار.
2. صمغ وخلاصات نباتية  بقيمة  950 ألف  دولار.

الاستثمارات الصومالية فى مصر


وسجلت قيمة الاستثمارات الصومالية في مصر 154 ألف دولار خلال العام المالي2021/ 2022  .
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 328  ألف دولار خلال العام المالي  2021 / 2022 مقابل 397  ألف  دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 27 ألف دولار خلال العام المالي  2021 / 2022 مقابل 120  ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 77.5%.
وسجل عدد سكان مصر 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الصومال   17.8 مليون نسمة عام 2023.


وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الصومال طبقًا لتقديرات البعثة 1200 مصري حتى نهاية عام 2022.

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