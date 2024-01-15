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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: نمو حركة الاستيراد عبر ميناء السويس بمعدل 190%

الواردات المصرية
الواردات المصرية

شهدت حركة الاستيراد عبر ميناء السويس نموًا ملحوظًا بمعدل 190%، لتسجل 17.1 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 5.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 11.2 مليار دولار، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

واردات مصر عبر الموانئ

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات عبر ميناء الإسكندرية إلى حدود 16.7 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 6.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 10 مليارات دولار بنسبة 153%، كما ارتفعت قيمة الواردات عبر ميناء الدخيلة إلى حدود 9.7 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 75.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 9.6 مليار دولار.

وارتفعت الواردات عبر ميناء القصير والحدود الشرقية إلى حدود 2.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 23.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار، كما ارتفعت الواردات عبر ميناء بورسعيد إلى حدود 5.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 75.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار.

انخفاض الواردات المصرية 

وفى المقابل، انكمشت قيمة الواردات عبر ميناء الحدود الغربية إلى صفر خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 16.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وتراجعت الواردات عبر الموانئ الأخرى إلى 140.9 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 337.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 196.3 مليون دولار.

يشار إلى أن الجملة العمومية لواردات مصر قد سجلت 68.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 81.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 12.9 مليار دولار.

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