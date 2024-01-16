"التموين" تواصل صرف مقررات يناير عبر 40 ألف منفذ

أكدت وزارة التموين توافر جميع سلع المقررات، وصرفها إلى المستحقين دون أي مشاكل، عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وجمعيتي وبقالي التموين، حتى التاسعة مساءً.

وتواصل وزارة التموين، اليوم الثلاثاء، ولليوم الـ16 على التوالي، صرف سلع مقررات يناير إلى المستفيدين على البطاقات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ.



وتصرف منافذ التموين، مقررات يناير أسعار بأسعار الشهر الماضي دون زيادة، كما حذرت وزارة التموين منافذها من عقوبات رادعة في حالة المخالفة، وصرف المقررات بأسعار أزيد من السعر الرسمي.

حيث يتم صرف مقررات يناير، الزيت بـ30 جنيهًا، والسكر بـ12.60 جنيهًا للكيلو والسكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو، وفقا للحصص المحددة لكل بطاقة.

وتجاوزت نسبة صرف مقررات يناير 80% حتى الآن، وكذلك سلع فارق النقاط التي تصرف إلى المستحقين نظير ترشيد استهلاك الخبز المدعم.

كما تلتزم منافذ التموين أيضًا بصرف الحصص المقررة شهريًا إلى لمستحقين من السلع الإستراتيجية، بواقع زجاجة زيت للفرد، وبحد أقصي 4 زجاجات للبطاقة، وكيلو سكر تمويني بسعر 12.60 جنيها، للفرد وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة.

ويصرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع كيلو للبطاقة المتضمنة 3 مستفيدين أو أقل، بينما تحصل البطاقة المتضمنة 4 مستفيدين فأكثر على 2 كيلو شهريا بسعر 27 جنيها للكيلو.

وتتضمن قائمة سلع المقررات التموينية 30 سلعة، تشمل السلع الأساسية كـ"الزيت والسكر والمكرونة"، بالإضافة إلى سلع الأخرى من الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة،الجبن،الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى.

أسعار مقررات يناير التموينية

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهًا.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيهات.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيهات.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.