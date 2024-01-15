«التموين» تتعاقد على 100 ألف طن سكر خام مستورد

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة المخزون من جميع السلع الأساسية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من سلعة السكر.

وفي سياق متصل تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 100 ألف طن سكر خام مستورد.

بالإضافة إلى الكميات التي تم التعاقد عليها سابقا وهي:

50 ألف طن تعاقد شركة السكر والصناعات التكاملية.

50 ألف طن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية.

50 ألف طن تعاقد شركة الدقهلية للسكر.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر يوليو القادم.



وبدء إنتاج السكر من قصب السكر اعتبارا من بداية شهر يناير الجاري، وبدء إنتاج السكر من شركات بنجر السكر، اعتبارا من شهر مارس القادم.

من جهة أخر ي كان قد بدأ مصنع أرمنت أحد مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية في محافظة الأقصر، استقبال محصول القصب من المزراعين، حيث يستهدف استلام نحو 950 ألف طن قصب لإنتاج ما يقرب من 100 ألف طن سكر أبيض خلال موسم الحصاد الجاري.

وقال اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مصانع الشركة الـ 8 لديها القدرة على استقبال نحو 12 مليون طن قصب حال توريد تلك الكميات من المزارعين، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكامل.

وأوضح البديوي، أنه يتم توفير 95 الف طن سكر شهريا للبطاقات التموينية تتضمن 65 ألف طن بسعر 12.6 جنيه، بجانب 30 ألف طن كحصص إضافية بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

من جانبه قال صلاح عمر العضو المنتدب الفني للسكر والتكرير بالشركة، خلال جولة تفقدية بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم على مصنع أرمنت بالأقصر، أنه سيتم الانتهاء من عمليات إحلال وتجديد جميع المراجل البخارية في مصانع الشركة خلال 5 سنوات، بهدف ترشيد الطاقة وتوليد القدرات المطلوبة للعمليات الصناعية، فضلًا عن توافقها مع المعايير البيئية الدولية.

وأضاف عمر، أنه تم رصد نحو 300 مليون جنيه تمويل ذاتي لتطوير المراجل البخارية بمصانع الشركة والمرشحة للزيادة جراء إرتفاع اسعار قطع الغيار، لافتًا إلي أن عمليات التطوير تتم وفق خطة زمنية موضوعة لكل مصنع علي حدي.

من جهته قال اسماعيل فؤاد رئيس قطاعات مصانع أرمنت بالأقصر، إنه تم التعاقد علي 34 ألف فدان قصب تمت زراعتها عبر 23 ألف مزارع، لافتًا إلي أن محافظة الاقصر تعد أكثر المحافظات حفاظًا علي مستويات التوريد من العام الماضي، نظرًا لعدم وجود عصارات ومصانع العسل الأسود مقارنة بباقي المصانع في المحافظات الاخري مثل قنا والمنيا.

وأشار فؤاد إلي أن هناك تطويرا في المشاريع البيئية بالمصنع، حبث تم إنشاء برج تبريد بطاقة 4 آلاف متر مكعب مياه ساخنة بتكلفة 50 مليون جنيه، فضلًا عن وجود خطة لاستخدام الغاز الطبيعي لتشغيل المراجل البخارية بدلا من المصاص والمازوت أسوة بمصانع الشركة في إدفو وقوص ودشنا وأبوقرقاص.

ونوه رئيس قطاعات مصانع أرمنت بالأقصر إلي امتلاك المصنع لـ 8 مراجل بخارية بطاقة إنتاجية تتراوح بين 30 و 80 طن بخار/ ساعة للمرجل الواحد.