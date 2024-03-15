الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر 2024 مقابل الجنيه المصرى والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

زادت تساؤلات المواطنين مع حلول شهر رمضان المبارك عن سعر الريال السعودي، اليوم، في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وشهدت منصات البحث الإلكترونية إقبالا كبيرا لمعرفة كيفية الحصول على العملة في ظل ارتفاع الطلب على الريال السعودي خلال موسم العمرة الرمضاني.

كما شهدت أسعار العملة السعودية تراجعا بنحو 8 قروش منتصف تعاملات اليوم الجمعة 15، حيث سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري نحو 12.74 للشراء ونحو 12.77 للبيع.

البنك المركزي رفع الفائدة 6%

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.

كيفية الحصول على الريال السعودي من البنوك 

حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه ٦ أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.75 جنيه.

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 15-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

 يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الجمعة 15 مارس 2024.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الجمعة نحو 12.74 للشراء ونحو 12.77 للبيع.

 سعر الريال السعودي في بنك مصر

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سعر الريال السعودي اليوم الخميس في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 15-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الجمعة نحو 12 74 للشراء ونحو 12.77 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الجمعة نحو 12.71 للشراء ونحو 12.76 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الجمعة نحو 17.73 للشراء ونحو 12.77 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الجمعة نحو 12.67 للشراء ونحو 12.76 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة 15 مارس 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الجمعة 15 مارس 2024.

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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 15-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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