الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

زيادة سعر القمح والإفراج عن السلع حصاد الزراعة في أسبوع (انفوجراف)

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٨٦ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٨ إلى ١٢ مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة. 

وألقى الإنفوجراف الضوء على الجولة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بميناء الإسكندرية، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، حيث تفقد رئيس الوزارة ومرافقوه من وزراء الزراعة والنقل والتموين، مجموعة من الحاويات المتواجدة بالميناء، والتي يتم الإفراج عنها حاليًا، والتي تضم العديد من السلع والبضائع. 

كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه هذا الأسبوع، على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه للأردب من القمح 23 قيراطًا ونصف.

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض السلع الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا"، الذي أقامته وزارة الزراعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نسخته الخامسة تحت شعار "في حب مصر نلتقي"، بموقع الزراعات المحمية بالدقي. كما عقد الوزير اجتماعًا لبحث سبل زيادة صادرات مصر من البطاطس، بحضور عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبعض قيادات الوزارة، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.

وعقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع اللواء أمجد المغربي، العضو المنتدب لمجلس إدارة شركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات؛ لبحث تعزيز تطبيقات برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة. كما ترأس الوزير أيضًا اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حيث أكد على تطوير الأداء وسرعة إنهاء إجراءات مشروعات النفع العام.

وأصدر وزير الزراعة قرارات بتكليف بعض القيادات للوظائف القيادية في مديريات الزراعة بالمحافظات. كما قدم "القصير" خالص التهنئة إلى قيادات الوزارة والعاملين بها، والعاملين بالقطاع الزراعي في مصر، وكافة الفلاحين، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.

كما أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كتابا جديدة ضمن سلسلة إصداراته المتنوعة، بعنوان: شركاء التنمية.. ابطال الزراعة والأمن الغذائي.

وعقد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء اجتماعا مع ممثلي بعض الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛ لمناقشة الخطة الوطنية لمكافحة التصحر (2024– 2030)،.كما أصدر معهد بحوث وقاية النباتات تقريرا يشتمل على أهم أنشطته خلال شهر فبراير2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير استراتيجيات وقاية ومكافحة الآفات النباتية، كذلك أصدر ايضا معهد بحوث أمراض النباتات تقريرا يشتمل على أهم أنشطته في شهر فبراير 2024، ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف التواجد الميداني في الحقول.

فيما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا بعنوان تكنولوجيا الطحن وتأثير المحسنات على جودة لعدد من العاملين بالمطاحن والكوادر العاملة فى تصنيع منتجات المخابز.

واستقبل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية عدد 45 طالب وطالبة من كلية الزراعة – تخصص صناعات غذائية – جامعة القاهرة لتدريبهم لمدة 10 أيام على نظم جودة وسلامة الأغذية خلال جميع مراحل الانتاج، كما نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشه عمل بعنوان "الثروة السمكية في مصر بين الواقع والمأمول"، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة لتنمية الثروة السمكية في مصر، كذلك نظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ندوة ارشادية حول الاستزراع السمكي بمحافظة الفيوم تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية
فيما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عبر تطبيق زووم فى ندوة علمية تحت عنوان "المبيدات العضوية الثابتة" والمنظمة تحت رعاية شبكة وقاية النباتات فى إتحاد مؤسسات البحوث الزراعية فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (أريثينا)، كذلك تم تنظيم ندوة إلكترونية من المعمل بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية تحت عنوان " "طرق وتقنيات سحب العينات الغذائية"، فيما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي 6400 عينة.
 

انفوجراف وزارة الزراعة
انفوجراف وزارة الزراعة
انفوجراف زيادة سعر القمح والإفراج السلع حصاد الزراعة

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