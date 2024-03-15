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مصر

بادي بـ 25800 جنيه.. أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

دواجن
دواجن

شهدت اسعار أعلاف الدواجن استقرارا في الأسواق، اليوم الجمعة، حيث سجل طن اعلاف بادى 25800 جنيه، وهذا النوع من العلف يتم من عمر ثلاثة أسابيع للفراخ الصغيرة، ويتميز بأنه يحتوى على نسبة عالية من البروتين ويكون هذا العلف عبارة عن فول الصويا.

 كما سجل طن العلف نامى 25700 جنيه للطن حيث يستخدم هذا العلف فى الفترات الوسطى من عمر الدجاج ويحتوى على نسبة أعلى من البروتين التى يتم احتسابها بمقدار 1.25 كجم من الطائر.

أسعار أعلاف الدواجن 

و سجل سعر طن العلف ناهى 25600 جنيه للطن، حيث يتم استخدام علف ناهى فى المراحل العمرية الأخيرة للدواجن وهو يحتوى على نسبة أقل من البروتين حال مقارنته بالأنواع الأخرى ويتميز بأنه أقل فى السعر، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ  25000 جنيه للطن، وان هذا النوع عبارة عن خليط من أنواع الاعلاف السابقة.

أسعار أعلاف بياض

وسجل طن العلف بياض ب 22000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 23200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%22700 جنيه.

 

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