الفراخ البيضاء بـ 100 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة 94 جنيها تصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيها، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 83 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها.



أسعار الفراخ اليوم



وشهد سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" استقرارا حيث سجلت حوالي 114 جنيها بعد أن سجلت أمس 110 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها.

أسعار البانية اليوم



وسجل سعر كيلو البانيه بين 200 و230 جنيها وتراوح سعر الشيش طاووق بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كبدة الدواجن 120 جنيهًا للكيلو، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

أسعار البيض اليوم



وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيها للكرتونة ليصل للمستهلك بـ155 جنيهًا، وبلغ سعر البيض الأحمر 147 جنيهًا للكرتون، ويصل إلى المستهلك بـ160 جنيهًا، وسجل سعر البيض البلدي 150 جنيهًا للكرتونة ليصل للمستهلك بـ165 جنيهًا.

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أنه من المتوقع أن تحدث انفراجة في أسعار الدواجن والبيض مع تحسن الأحوال الجوية وتوافر الخامات والاعلاف خلال الفترة المقبلة وخلال شهر رمضان سيزداد الإنتاج وستنخفض الأسعار مع دخول دورات تسمين جديدة حيث أنه مع تحسن الأحوال الجوية يقل النافق ويزيد المعروض ويحدث توازن في الأسعار للدواجن والبيض.

وقال "الزيني“ في تصريحات لـ”الدستور" أنه لا يوجد أي شكل من أشكال الاحتكار والتخزين للدواجن ومع توفير الخامات ستقل التكلفة وسيزداد الإنتاج ومتوقع الأسعار تنخفض مع دخول دورات جديدة وخفض تكلفة الخامات، مشيرا إلى أن نقص اللحوم والأسماك في الأسواق أصبح هناك تكالب وضغط على الدواجن مؤكدا على ضرورة توفير العملة من النقد الأجنبي من البنوك.