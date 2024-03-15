أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 15-3-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبيض من أكثر الموضوعات أهمية خلال أيام رمضان، والذي يكثر فيه العزائم والولائم؛ لذلك يتم البحث عنأسعار الفراخ والدواجن في بورصة الدواجن للاستعداد قبل الشراء.

ننشر في التقرير التاليأسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 15-3-2024 في بورصة الدواجن اليوم الخامس في رمضان 1445.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء 93 جنيها.

سعر الفراخ الساسو 114 جنيها.

سعر امهات بيضاء 83 جنيها.

سعر كتكوت أبيض شركات 30 جنيها.

سعر كتكوت أبيض قطعان 22.25 جنيه.

سعر كتكوت ساسو 12 جنيها.

سعر كتكوت ساسو بيور 13 جنيها.

سعر كتكوت بلدي 8.50 جنيه.

سعر كتكوت هجين 10 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

سعر بيض أبيض 149 جنيها.

سعر بيض أحمر 150 جنيها.

سعر بيض بلدي 156 جنيها.

أسعار البط اليوم

سعر بط بلدى 140 جنيها.

سعر بط مسكوفى 130 جنيها.

سعر بط مولار 100 جنيه.

سعر بط فرنساوى 95 جنيها.

سعر بط البغال 110 جنيهات.

سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم واحد 39 جنيها.

سعر كتكوت بط مولار عمر يوم واحد 30 جنيها.

سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي عمريوم واح 23 جنيها.

سعر كتكوت بط بكينى فرنساوى يوم واحد 14 جنيها.

أسعار الاعلاف اليوم

سعر علف بادي 23% 26،700 جنيه.

سعر علف نامي 21% 26،650 جنيه.

سعر علف ناهي 19% 26،550 جنيه.

سعر علف بادي نامي 21،5% 25،150 جنيه.

سعر علف بيض انتاجي 16% 20،900 جنيه.

سعر علف بيض انتاجي 18% 22،000 جنيها.

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